Усолье-Сибирское, Иркутская область, , 14:52 — REGNUM В 2020 году будут выделены деньги на ликвидацию токсичных отходов предприятия «Усольехимпром» в Иркутской области, который ранее чиновники сравнили с Чернобылем. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

«Нам при содействии Росприроднадзора удалось попасть в федеральную программу, деньги будут выделены в 2020 году», — заявил председатель областного парламент Сергей Сокол.

Он добавил, что региону необходимо активнее включаться в федеральные экологические программы. Тем более, что по словам эколога Екатерины Бояркиной, Приангарье не очень весомо представлено в нацпроектах.

«Нам федерация дает возможность получить средства, но мы видим, что в нацпроекте «Экология» практически никто от области еще не участвует. С нашей стороны было много предложений и обращений в правительство региона, но ответной реакции мы пока не увидели», — отметила она.

Напомним, вечером 25 октября на «Усольехимпром» произошло ЧП. Из-за разгерметизации задвижки скважины №2 возникла утечка эпихлоргидрина. Однако течь удалось быстро устранить, поэтому обошлось без пострадавших. Как сообщало ИА REGNUM, одним из бесхозных и самых опасных объектов предприятия является цех ртутного электролиза, где яды до сих пор не утилизированы.

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