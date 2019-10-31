Новосибирск, , 14:52 — REGNUM Минздрав Новосибирской области опроверг данные о том, что число врачей в регионе в 2018 году сократилось сразу на 58%, подчеркнув, что тенденция, наоборот, положительная.

По данным СМИ, в 54 регионах России число врачей в 2018 году сократилось. Наиболее негативную динамику на конец 2018 года якобы показала Бурятия (сокращение на 59%), на втором месте Новосибирская область с сокращением на 58% — здесь якобы из 11 тысяч врачей остались 4 613.

Читайте также: Минздрав Бурятии: данные о сокращении числа врачей в республике неверны

«Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности. По официальным статистическим данным министерства здравоохранения Новосибирской области, количество врачей в регионе в 2018 году увеличилось», — цитирует РИА Новости слова представителя областного Минздрава.

В министерстве сообщили, что всего в Новосибирской области в 2018 году число врачей всех специальностей с учетом работающих в федеральных учреждениях составило 11 090 человек. Из них 6,2 тысячи человек оказывают медпомощь амбулаторно, а в стационарах — 4,4 тысячи. При этом 443 человека — это врачи скорой помощи и сотрудники медучреждений особого типа.

По данным регионального министерства, в 2017 году общее число врачей составляло 11 005 человек.