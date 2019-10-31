Москва, , 14:51 — REGNUM Морские порты России за девять месяцев 2019 года увеличили грузооборот до 626,8 млн тонн или на 2,8% по сравнению с показателем в аналогичном периоде прошлого года, сообщила пресс-служба Росморпорта.

Больше половины этого объёма (346,6 млн тонн), пояснили на предприятии, приходится на наливные грузы, при этом объём их перевалки растёт более быстрыми темпами: на 11,1% по сырой нефти и на 53,2% — по сжиженному газу.

Самые большие показатели грузооборота традиционно демонстрируют порты Балтийского бассейна (30,8% от общего грузопотока) и на морские порты Азово-Черноморского бассейна (30,5%). Также на предприятии отмечают увеличение грузооборота в Арктическом бассейне до 78,6 млн тонн за счёт развития морского порта Сабетта и увеличения отгрузки сжиженного газа на 173,5%.

Ранее в Росморречфлоте сообщали, что по итогам работы российских морских портов в январе-июле 2019 года был достигнут показатель грузооборота в 500 млн тонн.

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