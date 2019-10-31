Улан-Удэ, , 14:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Бурятии называет не соответствующей действительности информацию, появившуюся в ряде СМИ, о сокращении количества врачей в республике на 59%, сообщили в среду в пресс-службе ведомства.

«У нас на конец 2017 года действительно было 3673 врача, но на конец 2018 года было 3658 врачей, что подтверждает Государственная статистическая форма N30 (ежегодная форма предоставления сведений о медицинской организации федерального государственного статистического наблюдения)», — цитирует агентство «Интерфакс-Сибирь» слова своего источника.

В настоящее время в министерстве готовят подробный отчет о реальном состоянии кадров в системе здравоохранения республики, который будет представлен в ближайшее время.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на доклад Минздрава России сообщалось, что Бурятия стала лидером среди регионов по оттоку кадров из системы здравоохранения: на конец 2018 года число врачей в республике сократилось на 59% — с 3673 до 1499. В числе лидеров по сокращению количества врачей были также названы Новосибирская, Томская, Кемеровская области и Якутия.

По данным СМИ, отток врачей в регионах в российском Минздраве связывают с переездом специалистов в соседние области, которые предлагают более высокую зарплату.