Пекин, , 14:38 — REGNUM Крупнейшая нефтехимическая компания КНР Sinopec зафиксировала снижение чистой прибыли от своей деятельности в первые три квартала 2019 года, сообщает 31 октября Синьхуа.

В отчёте, представленном на Шанхайской фондовой бирже, объявлено о снижении прибыли почти на 28% в годовом выражении, которая составила 43,3 млрд юаней (около 6,13 млрд долларов). При этом операционная выручка компании увеличилась почти на 8% до 2,23 трлн юаней.

В отчёте подчёркивается, что «хотя внутренний спрос на нефтепродукты продолжал расти, на рынке наблюдалась сильная конкуренция в связи с избыточным предложением». Руководством Sinopec объявлено о стремлении повысить внимание к расширению рынка и снижению затрат.