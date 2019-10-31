Нур-Султан, , 14:38 — REGNUM Доля автомобилей казахстанской сборки в общем объеме продаж по итогам первых девяти месяцев 2019 года составила 57%, сообщает 31 октября агентство «КазТАГ» со ссылкой на ассоциацию казахстанского автобизнеса.

Отмечается, что рост продаж связан с расширением модельного ряда автомобилей местной сборки, а также с введением программы льготного автокредитования.

В ассоциации отметили, что доля автомобилей, приобретенных по льготной ставке, составляет 16%. «Интерес к автомобилям казахстанского производства поддерживается не только программой», — заключили в ассоциации.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых девяти месяцев 2019 года в Казахстане было выпущено 33 500 транспортных средств, что на 47,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

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