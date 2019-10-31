Пермь, , 14:36 — REGNUM Запуск производства параформальдегида в Пермском крае позволит существенно снизить зависимость российских предприятий от импорта, поскольку сегодня продукция на 100% поставляется из-за рубежа. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

Для развития производства ФРП одобрил предоставление займа в размере 500 млн рублей. На эти средства пермская компания запустит производство параформальдегида и формалина мощностью 30 тысяч и 181 тысяча тонн соответственно.

«Реализация проекта позволит не только полностью закрыть текущую потребность внутри страны, но и направить 75% продукции на экспорт в Канаду, США и Швейцарию», — сообщили в фонде.

Всего на текущем этапе экспертный совет ФРП одобрил финансирование шести проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей в нескольких регионах России.

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