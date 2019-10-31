Пекин, , 14:35 — REGNUM Несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли выступил за успешное завершение первого этапа достижения договоренности США с Китаем по заключению торгового соглашения между странами, сообщает 31 октября Синьхуа.

Подчеркивается, что альтернативного места проведения саммита нет, поэтому необходимо изыскивать иные возможности для подготовки соглашения. Ранее сообщалось, что двустороннее торговое соглашение может быть заключено на полях саммита АТЭС.

В ответ представитель министерства коммерции КНР заявил, что стороны неизменно поддерживают тесные контакты и проводят успешные консультации. Для завершения переговоров по соглашению планируется очередной телефонный разговор глав американской и китайской делегаций.