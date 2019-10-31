Минск, , 14:30 — REGNUM Белорусский госмонополист на рынке международных авиаперевозок авиакомпания «Белавиа» надеется получить к следующему летнему сезону семь самолетов Boeing-737 MAX. Об этом 31 октября на пресс-конференции в Минске заявил гендиректор белорусской авиакомпании Анатолий Гусаров.

Два из семи самолётов давно должны были поступить в парк «Белавиа» и летать в 2019 году. Задержки с поставками связаны с вопросами безопасности американских самолётов, что негативно отразилось на финансовых показателях белорусского авиаперевозчика.

По словам Гусарова, «Боинг» дорабатывает программное обеспечение. Пилоты «Белавиа» прошли тренажёрную подготовку и хорошо знакомились с Boeing-737 MAX, заверил гендиректор белорусской авиакомпании.

Сейчас в парке «Белавиа» 30 самолётов, из которых лишь два российского производства (CRJ-200), десять Embraer и остальные — Boeing. Белоруссия не участвует в совместных с Россией программах разработки новых самолётов.