Псков, , 14:24 — REGNUM Псковское предприятие получит заём в размере 484 млн рублей на расширение производства монокристаллов углерода с 1 до 12 тысяч карат в год, сообщает 31 октября пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).

«Расширение производства направлено на импортозамещение продукции из Китая и Индии», — объяснили в фонде.

Монокристаллические алмазные пластины широко применяются при производстве микрочипов, радиационных детекторов, мониторов, алмазных датчиков, полупроводников, компонентов для квантовых вычислений, теплоотводящих элементов. Они также активно используются в электрохимической промышленности и оптическом оборудовании.

Всего на новом этапе экспертный совет ФРП одобрил финансирование шести проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей.

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