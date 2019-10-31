Псков, 31 октября 2019, 14:24 — REGNUM Псковское предприятие получит заём в размере 484 млн рублей на расширение производства монокристаллов углерода с 1 до 12 тысяч карат в год, сообщает 31 октября пресс-служба российского Фонда развития промышленности (ФРП).
«Расширение производства направлено на импортозамещение продукции из Китая и Индии», — объяснили в фонде.
Монокристаллические алмазные пластины широко применяются при производстве микрочипов, радиационных детекторов, мониторов, алмазных датчиков, полупроводников, компонентов для квантовых вычислений, теплоотводящих элементов. Они также активно используются в электрохимической промышленности и оптическом оборудовании.
Всего на новом этапе экспертный совет ФРП одобрил финансирование шести проектов на общую сумму порядка 2 млрд рублей.
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