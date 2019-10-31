Москва, , 14:37 — REGNUM Больше всего мотоциклов на территории России зарегистрировано в Краснодарском крае. Об этом 31 октября сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В Краснодарском крае на 1 июля 2019 года числилось 114,6 тыс. единиц мототехники, что составляет около 5% от всего мотопарка России.

На втором месте по количеству мотоциклов Приморский край. Там насчитывается 105,9 тыс. байков. Далее в рейтинге идет Башкирия. Она замыкает тройку лидеров с результатом 103,9 тыс. зарегистрированных мотоциклов.

Четвёртое и пятое места в рейтинге занимают Саратовская область (102 тыс. ед.) и Тульская область (84,7 тыс. ед).

Далее идут: Москва (83,5 тыс. ед.), Свердловская область (82,6 тыс. ед.), Кировская область (74,4 тыс. ед.), Нижегородская область (73,9 тыс. ед.) и Подмосковье (66,3 тыс. ед.).

Напомним, по итогам первого полугодия текущего года в РФ зарегистрировано около 2,4 млн мотоциклов.

Читайте также: Мотопатрули ЦОДД появятся в Москве в 2020 году