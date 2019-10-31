Москва, , 14:18 — REGNUM Налоговый режим для самозанятых в России имеет несколько плюсов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аудиторско-консалтинговой группы «АИП» Сергей Елин, комментируя введение налога на самозанятых ещё в 19 регионах.

«Во-первых, достаточно просто получить статус самозанятого. Не требуется таких сложных действий, как обязательная регистрация ИП, сдача деклараций и так далее.

Во-вторых, налог удобен для работодателей в плане налоговой нагрузки. Связано это с тем, что снимается налоговое бремя с работодателя — налог платит физическое лицо и он меньше, чем при трудовых взаимоотношениях.

К минусам можно отнести то, что для работника возникают гражданско-правовые взаимоотношения. Соответственно, для него не работает Трудовой кодекс РФ. Вопросы больничного, отпуска в рамках договора решаться не могут, а решаются за счет каких-то отдельных взаимных договоренностей.

Для экономики страны этот закон может означать то, что большую часть микропредпринимателей можно вывести из тени. Уплата тех же 4% или 6% будет лучше, чем отсутствие каких-либо платежей. Это пополнение бюджета страны.

Есть обратная сторона — возникает вопрос: не будет ли злоупотреблений со стороны бизнеса? Не будет ли такой мимикрии, когда трудовые отношения прикрываются взаимоотношениями между самозанятыми. В принципе, у налоговых органов есть рычаги, которые применялись по отношению к предпринимателям при искусственности тех или иных сделок — налоговые органы могут доначислять налоги. Это будет касаться и взаимоотношений с самозанятыми.

Я думаю, что распространять налог на другие регионы России стоит. Это положительно для экономики, и для бизнеса, и для государства, которое получает дополнительные налоговые платежи по выведенным из тени физическим лицам.

Этот налог выгоден и бизнесу, и самозанятым. Так, если человек получает деньги в «черную», у него нет легального дохода, ему сложнее получать кредиты, он нарушает закон. Если же он официально получает доходы, он становится более привлекательным для потенциальных заказчиков. Поэтому выигрывают, на мой взгляд, все.

Единственное, что нужно отметить, — закон был введен относительно недавно, и уже много ведется разговоров об изменении этого закона, причем речь идет о радикальных изменениях. Надо дать время поработать закону, не менять его сразу. Расширять его географию да, но не менять концептуально. Дать возможность привыкнуть.

Бизнес и граждане не так быстро входят в эти нововведения, присматриваются, узнают побольше информации. Если менять очень активно и радикально, то это не будет способствовать вовлечению в этот режим новых предпринимателей и граждан», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин предложил распространить налоговый режим для самозанятых с 2020 года еще на 19 регионов РФ.

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