Челябинск, , 14:17 — REGNUM В Челябинской области бюджет на 2019 год остаётся с огромным дефицитом. К концу октября он составляет 15 млрд 493,7 млн рублей, сообщает пресс-служба регионального минфина.

Бюджет Дарья Антонова © ИА REGNUM

Доходная часть с учётом поступивших из федерального бюджета более 4 млрд рублей составляет 182 млрд 984,2 млн рублей. А расходы находятся на отметке 198 млрд 477,9 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году дефицит будет ещё больше — 22 млрд рублей. Доходы в целом составят 175,4 млрд, а расходы — 197,4 млрд.

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