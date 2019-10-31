Душанбе, , 13:53 — REGNUM С июня 2019 года помимо ввоза из Таджикистана электроэнергии и цемента Афганистан стал наращивать импорт хлопка-волокна.

По данным источника информационного портала «Авеста» в профильных ведомствах экономического сектора страны, теперь таджикистанский хлопок экспортируется не только в Россию, Китай, Турцию, а также страны Прибалтики, но и в Афганистан. При этом никаких конкретных цифр в ведомстве пока не предоставляют.

По мнению экспертов, лёгкая промышленность Афганистана развита довольно слабо, поэтому подобный рост импорта хлопка продиктован тем, что Афганистан перепродает хлопко-сырье в третьи страны.

Напомним, что, по информации таджикского госагентства по статистике, экспорт товаров из Таджикистана в Афганистан за январь-сентябрь 2019 года составил 81,4 млн долл., в то время как товарооборот между двумя странами в сравнении с аналогичным периодом 2018 года вырос на 40% и составил 81,5 млн долл.

Однако с начала 2019 года сумма экспорта хлопка из Таджикистана сократилась на 39,2% в сравнении с показателями аналогичного периода 2018 года.

Отметим, что в Таджикистане ежегодно собирается до 120 тыс. тонн хлопка-волокна, 75% которого идёт на экспорт в виде сырья, и лишь 25% перерабатывается непосредственно в стране.