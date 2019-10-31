Москва, , 13:48 — REGNUM Предложение президента России Владимира Путина отказаться от взаимных претензий в обмен на обещание продавать газ Украине по сниженным ценам, это, вероятно, интересная дипломатическая новация, но она недостаточно структурирована с точки зрения логики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

«Идея выглядит чистой импровизацией, после которой предстоит сделать большую работу, чтобы конкретизировать условия для обсуждения.

«Хотелки» украинской стороны еще на $7 млрд претензий действительно выглядят абсурдно, но ведь на то они и «хотелки», это же не решение международного арбитража, которое стороны обязались соблюдать. Но если позиция России по этому вопросу так сильна, то зачем предлагать скидку за отказ?!

Отдельный вопрос, кстати, по арбитражу. Если Путин имел в виду решения Стокгольмского арбитража по взаимным претензиям «Газпрома» и «Нафтогаза», то предложение отказаться от этих претензий странно слышать от человека, которых сам на каждую претензию отвечает: «Идите в суд!».

Ну и, конечно, интересно было бы узнать, если бы Стокгольмский арбитраж решил, что «Нафтогаз» должен заплатить больше, чем «Газпром», он тоже бы предложил обнулить претензии, или, наоборот, настаивал на неукоснительном выполнении судебного решения?

Не думаю, что предложение президента России будет услышано Украиной. Украинская сторона не откажется от уже выигранных в суде претензий в обмен на обещание продавать газ дешевле. Просто потому, что цену всегда можно пересмотреть, а отказ от претензий был бы уже окончательным», — высказал свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2019 года президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Будапеште заявил, что «Нафтогазу» и «Газпрому» следует обнулить взаимные претензии.

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