Рим, , 13:46 — REGNUM Парламент Италии проголосует против введения так называемого «налога на газировку», заявил в четверг, 31 октября, лидер партии «Живая Италия» Маттео Ренци, передает Mediaset.

Помимо самой партии Ренци, против данной инициативы коллег «Живой Италии» по правящей коалиции собираются проголосовать и несколько оппозиционных фракций, сказал политик.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти Италии обсуждают возможность введения с 2020 года так называемого «налога на газировку». Предполагается, что ставка по налогу на прохладительные напитки с высоким содержанием сахара составит 10 евро за гектолитр.

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