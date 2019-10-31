Сеул, , 13:48 — REGNUM В Сеуле состоялась встреча на высшем уровне представителей Южной Кореи и стран АСЕАН по вопросам лесоводства (ACEAN-ROK High-Level Meeting on Foresty). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Лесной службы страны.

По их словам, данное мероприятие состоялось в пятизвездочном отеле Lotte Hotel Seoul 31 октября.

Известно, что во встрече приняли участие министры и заместители министров лесного хозяйства Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Вьетнама, Брунея, Сингапура, Индонезии, Камбоджи, Таиланда и Филиппин.

В рамках встречи представители стран обсудили перспективы сотрудничества в различных областях, включая экологию и экотуризм.