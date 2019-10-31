Санкт-Петербург, , 13:54 — REGNUM По итогам первых девяти месяцев 2019 года выручка с продажи новых кроссоверов и внедорожников (сегмент SUV) на петербургском авторынке превысила 77,16 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

При этом в первый месяц осени 2019 года автолюбители Санкт-Петербурга потратили на новые SUV 9,56 млрд рублей, что на 0,34 млрд рублей меньше результата продаж августа.

Самой прибыльной моделью в сегменте SUV в Северной столице стал автомобиль Volkswagen Tiguan. С января по сентябрь текущего года было реализовано 2308 таких автомобилей на сумму в 4,2 млрд рублей.

Вторую строчку списка по доходности занимает автомобиль Mitsubishi Outlander. За отчётный период в Петербурге было куплено 2270 таких моделей. Японская автокомпания выручила здесь 4 млрд рублей. Тройку лидеров замыкает модель Hyundai Creta. За три квартала 2019 года автолюбители на местном рынке купили 2705 таких авто, заплатив за них 3,1 млрд рублей.

Напомним, на начало первого полугодия текущего года больше всего автомобилей сегмента SUV было зарегистрировано в Москве — 1,26 млн единиц. Это 12,5% от всех кроссоверов и внедорожников, которые зарегистрированы в РФ.

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