Анкара, , 13:50 — REGNUM С января по сентябрь 2019 года Турция приняла в совокупности 41,6 млн туристов, а ее доходы от туристического сектора достигли 26,63 млрд долларов. Министерство культуры и туризма Турецкой Республики опубликовало письменное заявление, в котором отметило, что страна стремительно приближается к намеченной на 2023 год цели в 75 млн туристов и 65 млрд долларов дохода.

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, количество принятых Турцией в течение 9 месяцев 2019 года иностранных туристов на 14,5% превысило аналогичные показатели прошлого года, составив 36,5 млн человек. Кроме того, на родину съездили 5,1 млн проживающих за рубежом турецких граждан. В третьем квартале года доходы от туризма составили 14 млрд долларов. В среднем, каждый турист потратил в Турции 649 долларов.

В сентябре 2019 года страну посетило 5,4 млн иностранных туристов, что на 13,23% выше аналогичного показателя прошлого года. По числу туристов традиционно лидирует Россия, за ней идут Германия, Великобритания, Болгария и Иран.