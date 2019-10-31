Красногорск, 31 октября 2019, 13:40 — REGNUM В Московской области создан «каркас» для экономического развития региона, в основе которого лежат пять региональных законов поддержки предпринимательства. Об этом 31 октября заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщили в пресс-службе областного парламента.
Так, по словам Брынцалова, в регионе действуют законы о развитии предпринимательской деятельности, об инвестиционной, инновационной и научно-технической политике органов государственной власти и о промышленной политике региона. Он отметил, что приоритетными для господдержки направлениями в области являются социальное предпринимательство, экологический туризм, система здравоохранения, коммунальные услуги, сельское хозяйство, производство товаров первой геобходимости и инновации.
Например, в Подмосковье продлили до 2023 года налоговые льготы для организаций, занимающихся строительством дорог, производством пива и выставками. Также для установлен переходный период к новым ставкам на недвижимость организаций.
По его словам, данный подход демонстрирует, что в области формируется привлекательная для бизнеса среда.
Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, инвестиции в экономику Солнечногорского городского округа в 2019 году составили 5 млрд рублей.
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