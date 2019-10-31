Ростов-на-Дону, , 13:27 — REGNUM Законодательное собрание Ростовской области рассмотрит проект закона о бюджете региона на ближайшие три года. Планируется, что доходы казны в 2020 году вырастут на 11% по сравнению с первоначальным проектом документа 2019 года, сообщили ИА REGNUM 31 октября в пресс-службе донского губернатора.

Из проекта документа следует, что доходы казны в 2020 году прогнозируются в размере почти 176,3 млрд рублей, расходы, как ожидается, составят 184,3 млрд рублей. Дефицит областного бюджета на будущий год предусмотрен в объёме около 8 млрд рублей.

«Начинаем традиционную детальную работу над этим документом. Каждый депутат будет смотреть на этот законопроект ещё и со своей «колокольни» — каким образом в бюджетных планах отражены назревшие вопросы, существующие на территории избирательного округа», — прокомментировал спикер донского парламента Александр Ищенко.

Ростовские депутаты рассмотрят проект бюджета в первом чтении 25 ноября.