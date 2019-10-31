Псков, , 13:24 — REGNUM Администрация Псковской области сегодня, 31 октября, внесла проект регионального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в Псковское областное собрание депутатов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Бюджет сформирован по доходам в сумме 36,1 млрд рублей, по расходам — 36,6 млрд рублей. Дефицит бюджета — около 0,5 млрд рублей, это 2,5% от общего объёма доходов без учёта утверждённых безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Перед принятием бюджет пройдёт через публичные слушания, затем основные параметры обсудят на заседаниях парламентских комитетов. После этого документ будет рассмотрен в первом чтении на сессии Псковского областного собрания депутатов. Затем, ко второму чтению, документ доработает согласительная комиссия.

Напомним, бюджет Псковской области на 2019 год был принят с дефицитом в 9%, доходы бюджета — 32,4 млрд рублей, расходы — почти 34 млрд рублей.