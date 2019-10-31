Рига, , 13:19 — REGNUM В Латвии ликвидировали 380 компаний, которые на 100% принадлежали зарегистрированным за рубежом предприятиям. Об этом пишет Dienas Business со ссылкой на Регистр предприятий страны.

По данным портала, представители компаний отказались предоставить информацию о своих подлинных владельцах (физических лицах или конечных выгодополучателей). В данный момент это обязаны сделать 900 компаний.

Напомним, в 2018 году в Латвии было принято решение, что если фирмы, контролируемые «иностранным капиталом», откажутся предоставить информацию о настоящих владельцах, что связано с исполнением норм закона о предотвращение отмывания средств добытых преступным путём, то они подлежат ликвидации, несмотря на то, что налоговые отчисления в бюджет Латвии этих предприятий составляют десятки миллионов евро.