Москва, , 13:11 — REGNUM В начале торгов 31 октября рубль потеснил доллар, отправив его под отметку 64 руб. к четырехдневным минимумам в районе 63,66 руб. Но вскоре пара отскочила, отыграв львиную долю утренних потерь и теперь снова торгуется неподалеку от вышеупомянутой психологической отметки, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Доллар и рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В целом рынки расценили итоги заседания ФРС как нейтральные, но доллар все же попал под давление, которое сохраняется и на данный момент. Из заявлений Центробанка США можно сделать два главных вывода.

Во-первых, в ближайшее время ожидать четвертого снижения ставки не стоит. Во-вторых, теперь участники рынка будут с особым вниманием следить за показателями американской инфляции, поскольку Пауэлл подчеркнул, что регулятор задумается о возвращении к повышению ставок только в случае внушительного ускорения роста потребительских цен.

В краткосрочной перспективе, несмотря на локальную слабость доллара, присутствуют понижательные риски для российской валюты. Нефть продолжает привлекать продажи на росте и испытывает дефицит драйверов для полноценного восстановления. Риски в сырьевом сегменте по-прежнему смещены в сторону снижения, причем угроза возвращения под отметку $60 за баррель сохраняется.

Кроме того, по мере угасания реакции на итоги заседания ФРС, спрос на доллар может вернуться к концу недели, если завтрашняя статистика (1 ноября) по рынку занятости покажет сильные результаты по аналогии с цифрами от ADP. Так, до конца торговой пятидневки котировки вполне могут обосноваться над уровнем 64 руб., но вряд ли поднимутся выше 64,20 руб.», — полагает эксперт.

Читайте также: На рубль воздействует решение ФРС США