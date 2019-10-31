Купертино, США, , 13:00 — REGNUM Глава компании Apple Тим Кук заявил, что в 2019 году количество транзакций Apple Pay удвоилось по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом 31 октября сообщил портал Engadget.

Он сообщил, что в четвёртом квартале 2019 года пользователи сервиса совершили уже 3 млрд транзакций и добавил, что по этому показателю сервис Apple превосходит PayPal и растет в 4 раза быстрее конкурента. Кук также сообщил, что доходы мобильного приложения выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Напомним, ранее Бюро переписи населения США сообщило, что оно будет использовать устройства под управлением iOS для проведения переписи в 2020 году. Ведомство уже разработало соответствующее приложение.

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