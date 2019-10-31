Москва, , 12:49 — REGNUM В России во III квартале 2019 года банки выдали 259,2 тыс. автокредитов. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), это на 19,1% больше, чем за аналогичный период 2018 года (217,7 тыс.).

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Больше всего кредитов на покупку автомобиля взяли жители Москвы (19,3 тыс. ед.), Санкт-Петербурга (15,8 тыс. ед.) и Татарии (13,5 тыс. ед.).

Единственным регионом, в котором в третьем квартале зафиксировано снижение количества выданных автокредитов, оказалась Тюменская область (-0,1).

Рост выдачи автокредитов эксперты связывают в первую очередь с действием госпрограмм льготного кредитования.

Как сообщало ИА REGNUM, в России во II квартале выдано 241,2 тыс. автокредитов. Это на 8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.Подробности: Во II квартале отмечен рост выдачи автокредитов на 8%