Москва, , 12:36 — REGNUM Сбербанк России сократил число своих сотрудников на 16 135 человек с начала 2019 года. Это следует из опубликованного 31 октября отчёта государственного банка по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Сбербанк Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Фактическая численность сотрудников Группы (полных штатных единиц) по состоянию на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек (31 декабря 2018 года: 293 752 человека)», — сообщается в отчёте Сбербанка.

При этом представитель госбанка уточнила, что такое серьезное сокращение штата связано с продажей турецкой дочерней структуры Сбербанка — Denizbank.

«Здесь я бы хотела подчеркнуть, что более 14 тыс. сотрудников выбыли из Группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank», — приводит ТАСС слова представительницы Сбербанка.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский Сбербанк был признан лучшим в мире банком по версии международного журнала Global Finance.