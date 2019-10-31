Самара, , 12:24 — REGNUM Из Самары в Ереван запущен еще один авиарейс. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

По сообщению пресс-службы самарского аэропорта, перелеты в Ереван будут осуществляться теперь и по понедельникам самолетами Embraer 190 авиакомпании PegasFly.

Время отправления из Самары 17:10 часов, а из Еревана вылеты будут осуществляться в 13:15 часов по самарскому времени.

Напомним, что в столицу Армении из Самары летают самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские Авиалинии». Они осуществляют перелеты один раз в неделю по субботам. Из Самары эти самолеты улетают в 8:45 часов, а из Еревана в 12:15 часов по местному времени.