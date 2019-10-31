Циндао, Китай, , 12:22 — REGNUM Торговая война между Китаем и США даст возможность России поставлять на американский рынок филе минтая. Такое мнение 31 октября высказал заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук на 24-й Международной китайской выставке морепродуктов и рыболовства (China Fisheries & Seafood Expo) в Циндао (провинция Шаньдун).

«Учитывая введенные США импортные пошлины, это (поставки филе минтая из Китая на американский рынок) уже становится неконкурентным; и, конечно, для российских компаний наступает время, когда без всякой борьбы можно зайти на американский рынок», — заявил Савчук в беседе с ТАСС.

Также он рассказал, что обезглавленный минтай ежегодно поставляется из России в Китай в объеме примерно 700 тысяч тонн, там его перерабатывают на филе и продают в Европу и США (150 тысяч тонн).

Кроме этого, заместитель руководителя Росрыболовства подчеркнул, что российское филе минтая обладает более высоким качеством, нежели китайское.

«В Китае вся продукция проходит двойную заморозку: минтай размораживается и обрабатывается в Китае», — рассказал Петр Савчук.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты Роспотребнадзора по Камчатскому краю в ходе мониторинга информации о реализации морепродуктов в социальных сетях обнаружили объявления, в которых гражданам России предлагается красная икра от «камчатских» производителей, однако таких производителей в регионе нет и никогда не было.