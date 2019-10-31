Тирасполь, , 12:13 — REGNUM Денежные переводы физических лиц в Приднестровье из-за рубежа за девять месяцев 2019 года выросли на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $75,73 млн. Как сообщили в Приднестровском республиканском банке, 63,2% из этой суммы ($47,89 млн) поступили из России, передает ИА REGNUM.

Далее в структуре переводов следуют Израиль — $6,18 млн (8,2%), США — $3,5 млн (4,6%), Германия — $2,39 млн (3,2%), Италия — $2,38 млн (3,1%), Турция — $1,38 млн. (1,8%).

Из Приднестровья за рубеж за тот же период перевели $23,69 млн, что на 15,6% больше, чем за тот же период прошлого года. Более половины в структуре переводов из ПМР приходится на Россию ($12,48 млн). $4,35 млн — перевели в США, $3,45 млн — на Украину.

В соседней Молдавии, напомним, денежные переводы из-за рубежа остаются важным источником доходов граждан. Денежные переводы от более чем миллиона молдавских гастарбайтеров в последние годы составляли от 14% до 30% ВВП Молдавии и являлись основным «двигателем» потребления и роста экономики Молдавии.

С конца 2014 года отмечается резкое снижение объема переводов, а также доли в них России и российского рубля. В 2018 году в Молдавию из-за рубежа перевели только по официальным каналам (банковские переводы) около $1,26 млрд.

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