Москва, , 12:06 — REGNUM ФРС США на последнем заседании (30 октября) снизила процентную ставку, и, пожалуй, это было необходимо для поддержания экономики страны, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель.

«До 2018 года основные экономические показатели (безработица, ВВП, инфляция) США улучшались, казалось бы — выходят Штаты из плачевной ситуации. Но, начиная с 2018 года, экономические показатели начали «гулять», а к 2019 году больное место «инфляция» опять стала уменьшаться.

И это на фоне повышения процентной ставки! Да, что-то пошло не так, и ФРС вынуждена была изменить на 180 градусов монетарную политику.

Сейчас рано подводить итоги, всё-таки первое снижение процентной ставки было в июле. Прошло мало времени, экономические показатели пока не демонстрируют позитивной динамики. Два снижения ставки не остановили снижение темпов роста экономики.

Вероятнее всего, состоится еще одно снижение ставки в декабре. Ведь любой главный регулятор ставит как основную задачу рост показателей.

Данные меры не скажутся на экономике РФ. Во всю идут торговые войны, и одна из тактик — удешевление национальной валюты. Центробанк России снизил ставку на 0,5%, ФРС США снизила на 0,25%.

Получается, что российская валюта должна снижаться быстрее. Если рассматривать среднесрочную перспективу, то валютная пара USD/RUR может начать своё укрепление к отметке 65,50 руб./доллар с дальнейшей перспективой 68,00 руб./доллар», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 октября 2019 года Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении базовой процентной ставки на 0,25%.

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