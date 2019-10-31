Копенгаген, , 13:01 — REGNUM Согласно опубликованному организацией Dansk Erhverv («Датский бизнес») отчету, снижение уровня товарооборота с ФРГ и Швецией особенно негативно скажется на десяти датских городах.

Сёнеборг и Икаст-Бранде, расположенные в Ютландии, являются первыми в этом списке. Затем, третьим наиболее пострадавшим городом станет Торнбю, находящийся недалеко от Копенгагена. Также, в этом списке можно встретить такие крупные муниципалитеты, как фюнский Миддельфарт и североютландский Ольборг. Таким образом, пять из десяти наиболее уязвимых для экономической рецессии городов находятся в Ютландии, четыре — на острове Зеландия и один на острове Фюн. Об этом пишет датская газета Finans (Финансы).

Анализ Dansk Erhverv был опубликован практически одновременно с отчетом Danmarks Statistik (Статистика Дании), которая демонстрирует, что датский экспорт уже начинает испытывать трудности. Компании сообщают о малом количестве заказов, в особенности в сфере машиностроения, металлургии и пищевой промышленности.