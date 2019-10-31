Краснодар, , 12:00 — REGNUM 1 млрд 895 млн рублей будет выделено на ремонт цирка Краснодара, ремонт планируется провести в течение четырёх лет, в 2020—2023 годах, сообщила пресс-служба администрации края 31 октября. В планах — проведение работ по усилению грунта основания здания, замене кровли, ремонту стен и полов, гидроизоляционные работы.

Цирк в Краснодаре (сс) Michaelversatile

«Здание будет оснащено высокотехнологичным киносветозвуковым оборудованием, расширится функциональное назначение зрительного зала. Также предусмотрена возможность трансформации помещений для животных в зависимости от прокатной программы. Появится летнее фойе и гостевая парковка. Будут обеспечены все меры антитеррористической и пожарной безопасности», — уточнили в министерстве культуры края.

Проект технического задания на реконструкцию здания к настоящему моменту подготовлен и будет отправлен в департамент строительства края.

Краснодарский цирк не видел ремонта более 45 лет — приступить к его реконструкции мешало то, что он находился в федеральной собственности. Накануне, депутаты Заксобрания края согласовали предложение о внесении изменений в госпрограмму «Развитие культуры», предусматривающее увеличение в период 2019 — 2023 годов объема финансирования программы на 2 млрд 250 млн рублей.