Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM У российских городов рассчитают индекс цифровизации городского хозяйства (IQ), а полученные показатели синхронизируют с международным рейтингом. Об этом заявил министр строительства РФ Владимир Якушев на выступлении в рамках Всемирного дня городов в Екатеринбурге, сообщает «Уралинформбюро».

По словам министра, IQ определят по 36 параметрам. В частности, власти оценят разнообразие городских пространств, приоритет пешеходной доступности, досуговые возможности и другие показатели.

Благодаря индексу можно будет определить, что в городах нужно модернизировать, а что уже достаточно развито, уверен Якушев. Помощь в формировании индекса окажет организация ООН-Хабитат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минстроя назвал пять проблем российских городов. Это пересадка людей на общественный транспорт, улучшение экологии, повышение уровня безопасности и комфортности в городе, а также ликвидация аварийного жилья.

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