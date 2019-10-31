Волгоград, , 11:56 — REGNUM Конкурсный управляющий Волгоградского ОАО «Химпром» подала ходатайство о завершении конкурсного производства. Производственный гигант можно считать банкротом, сообщил 21 октября на своей странице в социальной сети эксперт регионального отделения ОНФ по закупкам Эдгар Петросян.

По мнению активиста, можно «окончательно забыть о старом производстве, но всё же держать на пульсе процессы вокруг промплощадки». В частности, уделить пристальное внимание не ликвидированному шламохранилищу «Белое море».

«Эпопею с банкротством химического гиганта ВОАО «Химпром» можно считать уже практически оконченной. После реализации имущества кредиторам второй, третьей и четвертой очередей можно забыть о долге, т.к. не осталось никакого имущества, которое можно было бы продать для погашения их требований», — написал Эдгар Петросян.

Официальный пуск предприятия состоялся в 1931 году. В 2004 году производство включили в перечень стратегических предприятий страны. С 2012 года на заводе велось конкурсное производство.