Якутск, , 11:58 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в Калининградской области принимает участие в работе расширенного заседания президиума Госсовета РФ «О задачах субъектов РФ в сфере здравоохранения», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выступая на заседании Госсовета вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова озвучила, что Якутия по обеспеченности врачами в первичном звене здравоохранения занимает пятое место в стране и первое место из числа регионов Дальнего Востока.

В республике обеспеченность врачами «первички» на 10 тыс. населения — 23,60, а в России — 19,78.

По информации пресс-службы главы Якутии, в районах республики хорошие показатели и в части штатной укомплектованность в медучреждениях.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30−31 октября в светлогорске Калининградской области проходит заседание президиума Госсовета РФ, где обсуждаются острые проблемы здравоохранения. 50 губернатора и представители министерств и ведомств прорабатывают актуальные темы, делятся опытом и принимают важные решения. Тема здоровья нации — одна из приоритетных в стране.