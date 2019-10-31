Москва, , 11:51 — REGNUM Население РФ увидело, что сбережение средств в долларах и евро не помогло им избежать финансовых потерь, связанных с инфляцией рубля, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 октября, комментируя новость о том, что в августе 2019 года спрос жителей РФ на наличную иностранную валюту упал на 25% по сравнению с июлем.

«Вполне возможно, что население разочаровалось в возможности сберечь свои средства с помощью доллара или евро, — сказал Гинько. — Достаточно неожиданно США и ЕС развернули свою политику в сторону дальнейшего количественного смягчения — то есть больше эмиссии и снижение процентных ставок. Такая политика выглядит парадоксальной. Обычно это делают в других условиях. Это достаточно неожиданная политика, которую мало кто предсказывал. В итоге те, кто сберегал в долларах и евро, не увидели, чтобы доллар и евро помогли хотя бы «отбить» средства, потерянные в связи с инфляцией рубля. Поэтому наступило разочарование».

Напомним, как сообщалось ранее, по данным Центробанка РФ, совокупный спрос жителей РФ на наличную иностранную валюту в августе 2019 года сократился по сравнению с июлем на 25% (спрос на доллары упал на 20%, а на евро на 33%).