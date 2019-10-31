Москва, 31 октября 2019, 11:51 — REGNUM Население РФ увидело, что сбережение средств в долларах и евро не помогло им избежать финансовых потерь, связанных с инфляцией рубля, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 31 октября, комментируя новость о том, что в августе 2019 года спрос жителей РФ на наличную иностранную валюту упал на 25% по сравнению с июлем.
Напомним, как сообщалось ранее, по данным Центробанка РФ, совокупный спрос жителей РФ на наличную иностранную валюту в августе 2019 года сократился по сравнению с июлем на 25% (спрос на доллары упал на 20%, а на евро на 33%).