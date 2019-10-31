Ростов-на-Дону, , 11:54 — REGNUM Объём государственного долга Ростовской области снизился на 13,3% и составил 25,3 млрд рублей. Такого показателя Донской регион достиг по итогам девяти месяцев 2019 года, сообщается на сайте Минфина РФ.

Основу долговой нагрузки Ростовской области составляют коммерческие кредиты — почти 14 млрд рублей, уровень бюджетных кредитов за анализируемый период достиг 11,3 млрд рублей.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам 2017 года в России не обременены долговыми обязательствами Сахалинская область и Севастополь.