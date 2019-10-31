Сеул, , 11:46 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai объявила о старте продаж нового внедорожника ix25 в Китае. Об этом 31 октября говорится в пресс-релизе компании.

В России этот внедорожник более известен под именем Hyundai Creta. Чтобы оживить продажи на крупнейшем автомобильном рынке в мире, компания запускает продажи компактного внедорожника ix25, оснащенного 1,5-литровым бензиновым двигателем.

В сообщении говорится, что в нем предусмотрены такие функции безопасности, как система помощи при движении и система предотвращения столкновений спереди.

Компания Hyundai заключила партнерское соглашение с базирующимся в Пекине оператором поисковой системы Baidu Inc., чтобы обеспечить техническую услугу «машина на дом» для привлечения молодых китайских клиентов.

Напомним, в январе-сентябре 2019 года продажи Hyundai в Китае упали на 21%, до 443 490 единиц.

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