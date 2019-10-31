Магнитогорск, Челябинская область, , 11:36 — REGNUM Ключевой показатель прибыльности Магнитогорского металлургического комбината (EBITDA) увеличился в третьем квартале текущего года на 5,6%, достигнув 525 млн долларов. Об этом говорится в свежей финансовой отчетности компании, опубликованной сегодня, 31 октября.

Свободный денежный поток (free cash flow) ММК вырос за тот же период более чем в 3,5 раза и составил 289 млн долларов.

Достижению высоких финансовых результатов способствовали меры по повышению операционной эффективности на фоне сохранения объемов продаж высокомаржинальной продукции, отмечают в компании.

Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших российских производителей стали и занимает первое место по доле на внутреннем рынке металлопроката. Ранее в октябре компания отчиталась о росте основных операционных показателей по итогам третьего квартала: в частности, продажи товарной металлопродукции увеличились на 1,4% (до 2,9 млн тонн), выплавка чугуна — на 4,4%.

«Рост выплавки чугуна за 3 кв. 2019 года к уровню прошлого квартала связан с завершением планового капитального ремонта доменной печи №7 и ростом производительности», — сообщала компания.

Финансовые результаты ММК за третий квартал оправдали позитивные ожидания аналитиков. Так, в «Альфа-банке» ожидали сильной финансовой отчетности компании, «отражающей рост объемов отгрузки и устойчивость цен на сталь на ключевом рынке компании (в России)». Хороших финансовых результатов Магнитки ожидали и аналитики Sberbank CIB — «благодаря улучшению себестоимости [производства] на фоне увеличения выпуска коксующегося угля и благодаря 12−13-процентному падению мировых цен на коксующийся уголь в третьем квартале 2019 года по сравнению со вторым кварталом».

Низкая долговая нагрузка и устойчивое финансовое положение ММК позволило совету директоров компании рекомендовать внеочередному собранию акционеров выплату дивидендов в размере 1,65 рубля на акцию, что эквивалентно 100% свободного денежного потока. Это предполагает привлекательный уровень дивидендной доходности, по которому компания занимает лидирующее место среди предприятий отрасли. При этом, по мнению ряда аналитиков, капитализация Магнитки по-прежнему занижена относительно конкурентов. «По основным коэффициентам ММК остается недооцененным относительно сопоставимых компаний отрасли, что предполагает потенциал дальнейшего роста капитализации», — отмечали в ГК «Финам» в начале этого года.