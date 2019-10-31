Орск, Оренбургская область, , 11:31 — REGNUM На востоке Оренбургской области под арест попало имущество МУП «Орскгортранс». Причиной стали долги предприятия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала группы «Т Плюс».

По данным энергетиков, объем задолженности за потребленные энергоресурсы составляет почти 30 млн рублей. На протяжении нескольких лет предприятие числится среди крупнейших должников.

На данный момент арестовано шесть автобусов на сумму 7 млн рублей. Также наложен арест на 90% денежных средств, поступающих в кассу транспортного предприятия.

Если МУП «Орскгортранс» не предпримет меры к погашению задолженности, то имущество реализуют на торгах.

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