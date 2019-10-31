Хараре, , 11:34 — REGNUM Управление по регулированию энергетики Зимбабве (ZERA) на 12% подняло цену на топливо в стране. Это стало вторым повышением цен на топливо в этом месяце и вызвало опасения об углублении экономического кризиса в стране и дальнейшем росте инфляции, передает ВВС Africa.

В ZERA не привели причин для увеличения цен на топливо, передает телерадиокомпания.

Ранее в этом месяце цены на топливо были повышены на 27%, после чего стоимость электроэнергии выросла на 320%, что вызвало резкий скачок цен на основные товары.

Представители делегации МВФ, которые недавно посетили Зимбабве, заявили, что уровень инфляции в стране в августе 2019 года достиг почти 300%.

В связи с ростом инфляции профсоюз общественных деятелей Зимбабве созвал собрание, чтобы рассмотреть вопрос о начале забастовки после того, как правительство отклонило его требование о выплате заработной платы в долларах США.

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