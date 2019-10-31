Ташкент, , 11:25 — REGNUM В Узбекистане создана компания по производству металлоконструкций для строительства АЭС, сообщает 31 октября издание «Новости Узбекистана» со ссылкой на соответствующее постановление правительства.

Предприятие создано в форме общества с ограниченной ответственностью Steel Structure & Solutions. Учредителем компании является Enter Engineering Pte Ltd., зарегистрированная в Сингапуре.

Завод металлоконструкций планируется построить в Янгиюльском районе Ташкентской области. Он создается в рамках проекта по строительству в Узбекистане первой АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября делегация Узбекистана посетила Южную Корею с целью изучения опыта строительства АЭС. Представители республики побывали на одной из самых мощных атомных электростанций в мире — АЭС Кори.

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