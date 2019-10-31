Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал обоснованным иск Центробанка России, признав банкротом АО «Банк «Прайм Финанс», лишившееся лицензии в июне 2019 года. Арбитражным управляющим банка назначена госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

30 октября 2019 года в базе суда было обнародована информация о вынесении решения — «признать должника банкротом и открыть конкурсное производство». Сам вердикт суда пока не изготовлен, подробности неизвестны. Уточняется, что решение вынесено 28 октября.

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Напомним, банк остался без лицензии 6 июня 2019 года. В банковской системе страны объём активов обеспечил ему 366-е место. Основанием для приказа Центробанка РФ стала финансовая «дыра», превысившая 268 млн рублей. У банка были утрачены собственные средства, а в документации регулятор обнаружил «схемные сделки», с помощью которых пытались создать видимость соблюдения нормативов. Акционерами банка выступает группа физлиц из Санкт-Петербурга. АО работало с марта 1994 года, изначально нося наименование ЗАО «Морской торгово-промышленный банк». С 2009 года банк был переименован.

Иск о банкротстве был подан Центробанком РФ в июне 2019 года.