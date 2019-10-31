Якутск, , 11:19 — REGNUM Председатель Госсобрания Якутии Пётр Гоголев на парламентских слушаниях «О ходе подготовки проекта Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года» поддержал не только известные арктические темы, но и озвучил проблемы, о которых по разным причинам не говорят или забывают, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Парламентские слушания под руководством председателя Совета по Арктике и Антарктике Александра Акимова проводили: комитет Совета Федерации ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера и комитет СФ по экономической политике.

«Отрадно, что вопросы, которые ставили и ставят субъекты федерации, услышаны, что в проекте стратегии развития Арктики часть этих вопросов отражена. Особенно радует то, что отражение нашли вопросы, которые имеют многолетнюю историю. Это охрана и рациональное использование вечной мерзлоты, это поддержка северного завоза, это необходимость дноуглубительной деятельности, развитие аэропортовой инфраструктуры и другие», — отметил спикер якутского парламента Пётр Гоголев.

Председатель акцентировал, что если говорить о дноуглубительных работах, то нужно понимать, что устаревает техника, если говорить об инфраструктуре аэропортов, то нельзя забывать о том, что сейчас предъявляются достаточно серьезные требования, что практически невозможно соблюсти в малых населенных пунктах.

«Нас не может не радовать то, что вопросы, которые инициировала Якутия — об этнологической экспертизе, о программе «Дети Арктики», также обсуждаются. Конечно, часть вопросов находит отражение в не том аспекте, в котором мы предполагали. Например, нам бы хотелось, чтобы программа «Дети Арктики» вошла в состав госпрограммы отдельной подпрограммой. Мы все равно будем добиваться того, чтобы эти вопросы в работе государственных органов власти всегда звучали», — сказал Гоголев.

Уделил внимание председатель Госсобрания и тем вопросам, которые не услышаны или просто не прозвучали. Во-первых, речь идет о разработке для субъектов Арктической зоны РФ отдельной программы по поддержке внутрирегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с субсидированием пассажирского тарифа без возрастных ограничений и субсидированием сквозных тарифов от труднодоступных населенных пунктов до крупных городов с пересадкой в узловых аэропортах Арктической зоны и заменой типа воздушного судна и номера рейса.

«Стратегия увязывает в один комплекс стратегические документы, национальные проекты, государственные программы. Учитывая это, мы никак не уйдем от социальной среды, демографии, здоровья человека. Я прошу при разработке рекомендаций парламентских слушаний учесть наши предложения, касающиеся здравоохранения и такой важной его части, как первичное звено медико-санитарной помощи. На Восточном экономическом форуме глава Якутии Айсен Николаев ставил вопрос о том, что надо искать разные инструменты, в том числе он говорил о сметном финансировании», — озвучил спикер.

Он напомнил, что 27 сентября в Якутске проведен круглый стол комитета Госдумы РФ по охране здоровья.

«Мы говорили о том, что, исходя из количества населенных пунктов и небольшой численности населения, может быть, имеет смысл подумать о создании федеральных казенных учреждений. Необходимо рассматривать разные варианты и поиск новых решений должен продолжаться. И мы, наверное, рано или поздно найдем оптимальный вариант организации здравоохранения в Арктической зоне РФ», — подчеркнул якутский парламентарий.

По его словам, сегодня в условиях Арктики обеспечить доступность первичного звена здравоохранения невозможно без строительства и реконструкции врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также оснащения их современным оборудованием.

«Нам нужны типовые проекты социокультурных объектов. Не секрет, что сейчас на севере в нескольких помещениях, иногда аварийных, продолжает существовать сеть социальных учреждений. Их нужно объединять в многофункциональные здания, значит, нужно корректировать строительные правила и нормы», — сказал Петр Гоголев.

Что касается сферы образования, власти Якутии ставят задачу поддержки на федеральном уровне таких категорий общеобразовательных организаций, как «кочевая школа» и «малокомплектная школа».

«Эти понятия необходимо закрепить законодательно. Напомню, в апреле в Санкт-Петербурге была встреча с президентом страны Владимиром Путиным, где мы инициировали вопрос поддержки малокомплектных школ. Владимир Владимирович четко высказался о том, что надо их поддерживать. Мы знаем, что в Государственной Думе эта работа пошла и ее необходимо поддержать. Надеюсь, в рекомендациях наших парламентских слушаний мы сможем это отразить», — добавил Пётр Гоголев.

Важнейшим вопросом якутский парламентарий назвал охрану окружающей среды и экологию. Новая стратегия развития Арктической зоны РФ, по его мнению, должна учитывать мировое значение российской Арктики:

«Да, промышленное освоение арктических территорий создает риски среде, которая сегодня достаточно уязвима, которая сейчас влияет и будет влиять в планетарном масштабе. Мы уже сегодня должны думать о тех негативных процессах, которые можем там запустить, и принимать превентивные меры».

Петр Гоголев подчеркнул необходимость комплексной системности экологических мер:

«Нам нужна единая экологическая доктрина Арктической зоны. Если будет единый документ, возможно, состоящий из пакета документов, то будут и единые мероприятия с едиными индикаторами и с едиными результатами».

Спикер поблагодарил Минвостокразвития за конструктивный подход во взаимодействии с регионами в ходе обсуждения проекта стратегии.:

«Несмотря на критику, мы слышим друг друга и можем доносить свое видение вопроса. Выражаю надежду, что наши предложения к проекту Стратегии-2035 будут учтены и найдут свое отражение в итоговых документах», — сказал Петр Гоголев.

По итогам обсуждения председатель Комитета СФ по экономической политике Андрей Кутепов заявил, что обсуждаемые вопросы имеют ключевое значение для развития Арктической зоны России.

«Стратегическое значение этого региона особо важно при развернувшейся конкурентной борьбе разных стран за влияние в Арктике. Считаем, что необходимо применить комплексный подход в решении проблем устойчивого развития Арктической зоны Российской Федерации», — резюмировал сенатор.

Сенатор отметил, что, по оценкам экспертов, в Арктике около 30% неразведанных мировых запасов нефти и 15% неразведанных мировых запасов газа, а начальные суммарные извлекаемые ресурсы составляют 80 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.

Эффективное освоение Арктической зоны России, подчеркнул Андрей Кутепов, требует поддержки. Роль государства в Арктике должна быть системной. Исключительную важность имеет создание привлекательных для инвестиций условий.

«Необходимо выстроить общую модель поддержки инвестиций, сформировать систему налоговых преференций и обеспечения гарантированной стабильности этих проектов на весь период их жизнедеятельности», — сказал Андрей Кутепов.