Москва, , 11:14 — REGNUM Добыча сырья в ноябре в США остается высокой, порядка 12,6 млн баррелей в сутки. В ноябре, вполне возможно, суточная выкачка черного золота окажется в пределах 12,4−12,7 млн баррелей — все будет зависеть от ситуации с Китаем и общего мирового спроса на энергоносители, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Последняя статистика показывала, что запасы сырой нефти в США выросли на 5,7 млн баррелей, по расчетам американского минэнерго. Запасы бензина снизились, чуть просели запасы дистиллятов. Загруженность нефтеперерабатывающих заводов выросла за неделю на 2,5%, и это вторая подряд неделя уверенного роста здесь.

Страны-члены ОПЕК+ в ноябре продолжат обсуждать возможность продления соглашения о заморозке сырьевой добычи. Этот вопрос не то что бы очень беспокоит инвесторов: альтернативных вариантов тут нет, поэтому от ОПЕК+ если чего-то и ждут, то только максимального согласия между производителями сырья.

Рисками для стабильности цен на нефть в ноябре будут выступать все те же невнятные моменты: переговоры по торговому соглашению США с Китаем, ближневосточный фактор, который пока сглажен, и решительность мировых экономик стимулировать свой рост, который затухает слишком явно.

Баррель нефти марки Brent проторгуется в перспективе месяца в пределах $58,50−62,50. Это не слишком широкий торговый диапазон, но если внешняя ситуация сохранится такой же, как сейчас, то рынок вполне в него поместится», — считает эксперт.

Читайте также: Нефти нужен предлог для «уверенного отскока» вверх