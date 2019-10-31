Новосибирск, , 11:12 — REGNUM Строительством первой очереди новой станции новосибирского метрополитена займётся ООО СК «Градопроект». Об этом сообщила мэрии Новосибирска.

«Градопроект» стал победитель конкурса. Всего было подано две заявки.

Максимальная цена торгов составила 376 млн рублей.

«Во время проведения аукциона ни один из участников не сделал предложение по цене, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся. В этом случае побеждает тот участник аукциона, который первым подал заявку, — прокомментировали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. — Таким образом право на заключение контракта получило ООО СК «Градопроект». Работы планируется выполнить до 20 декабря 2019 года».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новосибирские городские власти заявили, что федерального финансирования новой станции новосибирского метро пока не предусмотрено.

При этом открытие станции «Спортивная» запланировано на первый квартал 2022 года. Она должна появиться в рамках подготовки к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года.

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