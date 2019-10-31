Москва, , 10:54 — REGNUM Крупная российская страховая компания «СОГАЗ» через Арбитражный суд Москвы требует взыскать с пяти компаний Кипра и Люксембурга свыше 12,8 млн рублей убытков. Основанием для спора послужила выплата возмещения по договору страхования, заключенному с ПАО «Россети». В удовлетворении ходатайства ответчиков об оставлении иска без рассмотрения суд отказал, дата слушаний по основному спору пока не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиками по делу выступают компания «PROTSVETANIYE HOLDINGS LIMITED» (Кипр), компания «LANCRENAN INVESTMENTS LIMITED» (Кипр), компания «GENHOLD LIMITED» (Кипр), компания «JAMICA LIMITED"(Кипр) и компания «PROSPERITY CAPITAL MANAGEMENT SICAV» (Люксембург). Страховщик требует взыскать 12 858 079 рублей 21 копейку.

«Истец просит взыскать убытки в порядке суброгации, ссылаясь на ст. 965 ГК РФ и договор страхования от 21.12.2015 №15 DO0026, заключённый между ним и ПАО «Россети», и в соответствии с которым он произвел страховую выплату страхователю в связи с несением застрахованных расходов», — отмечается в материалах суда.

Напомним, в ноябре 2016 года эти же иностранные компании, являющиеся акционерами ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (ПАО «МРСК Центра»), обратились с иском к Максиму Сауху, Оксане Шатохиной, Олегу Исаеву и ПАО «Россети» «о взыскании солидарно убытков в пользу общества (МРСК Центра) в размере 872 265 526,78 рубля, из которых 808 058 534,88 рубля реальный ущерб, 64 206 991,9 рубля упущенная выгода». АО «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») в деле выступало третьим лицом, так как по договору от января 2016 года является страхователем имущественных интересов «директоров, должностных лиц и компании ПАО «Россети» (застрахованные лица) за финансовые убытки, понесенные другими лицами, в том числе, имущественные интересы указанных застрахованных лиц, связанные с риском возникновения у них любых расходов и издержек в связи с предъявлением к ним требования о взыскании указанных финансовых убытков».

Иностранные акционеры обосновали свои требование тем, что, ПАО «Россети», являясь владельцем 50,23% от общего числа обыкновенных акций «МРСК Центра», совместно с ответчиками-физлицами повлияло на решение совета директоров «об одобрении заведомо невыгодного договора». Из-за этого, по мнению истцов, компании (акционерами которой они являются) были причинены убытки. В октябре 2017 года иск был отклонён, так как истцы не доказали свою позицию. В 2018 году решение устоялось в вышестоящих инстанциях.