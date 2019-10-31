Екатеринбург, , 10:56 — REGNUM Инициатива правительства России о переходе на четырёхдневную рабочую неделю в настоящее время не поддержана ни одним российским предприятием. Об этом 31 октября заявил журналистам заместитель главы министерства экономического развития (Минэкономразвития) РФ Петр Засельский.

Диего Ривера. Детройт. Рабочий. 1932

«Еще не было предприятий, которые бы поддержали эту инициативу», — сказал замминистра на VI Национальном чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике Worldskills (Hi-Tech) в Екатеринбурге.

Также он отметил, что идею о применении на практике четырехдневной рабочей недели также никто не поддержал.

«Спроса нет, у нас в основном промышленные предприятия, а эта инициатива может заинтересовать представителей творческих профессий», — указал Петр Засельский.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года во время своего выступления на Международной конференции труда в Женеве премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что в будущем мир перейдет к четырехдневной рабочей неделе. Позднее, в августе текущего года, с инициативой сократить количество рабочих дней рабочей недели до четырёх также выступила Федерация независимых профсоюзов России.