Ульяновск, , 10:37 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области прокуратура заинтересовалась контрактом по разработке проекта строительства нового кладбища. В ведомстве настаивают на заведении уголовного дела, так как средства были потрачены, а работы по контракты не выполнены, сообщается на сайте областной прокуратуры.

По данным ведомства, в марте 2018 года муниципальное казенное учреждение «Дирекция инвестиционных и инновационных проектов» по результатам электронного аукциона заключило с компанией из Смоленска контракт на разработку проекта строительства нового погоста, срок исполнения — до 31 декабря 2018 года. В прокуратуре отмечают, что средства исполнителю были перечислены.

«До настоящего времени работы по контракту фирмой не выполнены, заказчику не передана ни проектная, ни рабочая документация с положительным заключением государственной экспертизы», — говорят в ведомстве, отмечая, что претензионно-исковая работа администрацией муниципального учреждения не ведётся.

Нанесённый бюджету Димитровграда ущерб оценивается более чем в 1,5 млн рублей. Материалы проверки направлены в следственные органы на предмет рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Димитровграде Ульяновской области власти обязали через суд создать новое кладбище. Единственный действующий погост площадью 35,6 га в городе создан в 1980 году, «ресурс свободных площадей практически исчерпан».

Напомним, содержание мест захоронения относится к вопросам местного значения.

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